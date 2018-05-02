Переверстать футер и шапку сайта на WP

Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет ...
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Всем Привет! Нужно переверстать шапку и низ простенького сайта
Сайт на WP.
Цены и срок?
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