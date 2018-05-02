Переверстать футер и шапку сайта на WP

Нужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене: [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url] Но работа не доделана. Обязательные требованияНужно переверстать сайт [url=http://www.vsemktostroit.ru/]http://www.vsemktostroit.ru/[/url] и немного доработать функционал. По большей части это уже сделано на тестовом домене: [url=http://vsemkto.tmweb.ru/]http://vsemkto.tmweb.ru/[/url] Но работа не ...