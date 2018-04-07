Адаптивные таблицы Drupal

Есть сайт с адаптивной вёрсткой, но со старыми таблицами. Пример таблицы:

https://goo.gl/TCcAem

Всего 6 таблиц.

Задача в том, чтобы переверстать таблицы, сделав их адаптивными и подравнять их вид в desktop-версии, где это требуется (пример - съезжают ячейки с данными относительно заголовков https://goo.gl/bYtbE5).

Реализация нужна, как в примере по ссылке, второй способ:

https://webbeaver.ru/sandbox/table.html

(см. в адаптивном режиме).

Необязательно использовать этот плагин, можно сделать слоями или как-то ещё, но отображение должно быть аналогичное (функция показа/скрытия элемента по клику не нужна, выводим все элементы). Пример размещения данных предоставлю.

Также нужно поработать над адаптивным меню - сделать так, чтобы в режиме мобильного устройства отображались вложенные пункты. Реализация нужна, как в этом примере:

https://tympanus.net/Development/ResponsiveMultiLevelMenu/index3.html