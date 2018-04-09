Верстка страницы с анимацией

Необходимо качественно сверстать необычную страничку.

Вот пример, нужно сделать что-то подобное: https://www.exsus.com/highway-one-roadtrip/

Но с более простым сценариям и меньшим количеством объектов.

Пожалуйста, посмотрите на этот пример и оцените, готовы ли вы взяться за подобную работу.

Я понимаю, что эта задача не типовая, поэтому сейчас я прошу реально оценить свои возможности. Также для меня будет крайне важен срок выполнения работы, о котором мы договоримся.

Если все ОК, напишите мне, я дам все картинки и сценарий для детальной оценки по деньгам и срокам.