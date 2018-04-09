Верстка страницы с анимацией

HTML-версткаЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Необходимо качественно сверстать необычную страничку.

Вот пример, нужно сделать что-то подобное: https://www.exsus.com/highway-one-roadtrip/

Но с более простым сценариям и меньшим количеством объектов.

Пожалуйста, посмотрите на этот пример и оцените, готовы ли вы взяться за подобную работу.

Я понимаю, что эта задача не типовая, поэтому сейчас я прошу реально оценить свои возможности.  Также для меня будет крайне важен срок выполнения работы, о котором мы договоримся.

Если все ОК, напишите мне, я дам все картинки и сценарий для детальной оценки по деньгам и срокам.

6 лет назад
raeen
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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