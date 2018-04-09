Починить формы на сайте

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HTML-версткаЗакрыт7 заявок293 просмотра
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сайт на вордпрессе

отвалились все формы, не отправляю заявки. 

сайт: краскихоли.рф

срок: 2 часа (9 апреля 2018)

6 лет назад
DMatanga
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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