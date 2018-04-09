Починить формы на сайте

Необходимо качественно сверстать необычную страничку. Вот пример, нужно сделать что-то подобное: https://www.exsus.com/highway-one-roadtrip/ Но с более простым сценариям и меньшим количеством объектов. Пожалуйста, посмотрите на этот пример и оцените, готовы ли вы взяться за подобную работу. Я понимаю, что эта задача ...