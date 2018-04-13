Кроссбраузерная верстка лендинга

Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении ([b][u]макет сделан в иллюстраторе[/u][/b]). Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка. Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap. По максимому использовать кнопки, иконки bootstrap ...
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Нужно сверстать вот этот не суперсложный макет http://redump.ru/SYSTEMSv1video.png
Верстка должна быть кроссбраузерной и семантичной (должна быть удобной
для внесения изменений: правильные имена классов, вложенность,
позиционирование и т.д.). Желательно без бутстрапа.
К заданию прилагаются шрифты, небольшое и простое тех.задание и psd макет.
Сроки горят.
Предложите срок и цену.
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