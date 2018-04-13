Кроссбраузерная верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен10 заявок275 просмотров
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Нужно сверстать вот этот не суперсложный макет http://redump.ru/SYSTEMSv1video.png

Верстка должна быть кроссбраузерной и семантичной (должна быть удобной

для внесения изменений: правильные имена классов, вложенность,

позиционирование и т.д.). Желательно без бутстрапа.

К заданию прилагаются шрифты, небольшое и простое тех.задание и psd макет.

Сроки горят.

Предложите срок и цену.

6 лет назад
misvich
Михаил 
33 годаДания
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
reynee
Павлов 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)
6 лет назад
$35
1 день
Верстку сдал, но в срок не уложился. Бывает. В целом доволен.
Хороший заказчик, четкое тз, оплата вовремя
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