Dmitriyintelsib

Необходимо сделать интеграцию Битрикс24 с google analytics
Дмитрий Щербаков DmitriyintelsibDmitriyintelsib
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо переверстать несколько страниц сайта в соответствии с дизайном: [list][*]Шапка[*]Меню товаров. Адаптив под устройства[*]Списковая страница каталога[*]Карточка товара [*]Слайдеры в карточке товара[/list] сайт на magento. Более подробно в личку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Bootstrap верстка (десктоп, html5, кроссбраузерность, максимально валидная с понятным и логичным кодом, соответствие верстки psd макету. Retina ready. 2. Скрипты и css должны подключаться в отдельных файлах, не присутствовать в коде. (недолжно быть кучи css ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
Битрикс уже установлен, тестовый сервак готов. Нужно сверстать по макетам (макеты в *psd),настроить инфоблоки, сделать почтовые шаблоны. Также нужно [list=1][*]Сверстать и создать раздел Вопрос-ответ. [*]Создать в админке возможности менять процентную ставку калькулятора для расчета платежей по займу. Ещё. 1. ...Закрыт6 лет назад
Наблюдается следующий глюк: Тайтл прописанный на норвежском языке почему-то дублируется на все разделы. [url=http://joxi.ru/L21QElYh6MRwn2]http://joxi.ru/L21QElYh6MRwn2[/url]Закрыт6 лет назад
Необходимо настроить почтовые события [url=http://joxi.ru/12ME940S4Pp6O2]http://joxi.ru/12ME940S4Pp6O2[/url] , так чтобы при оформлении заказа, если покупатель щёлкает по кнопке Москва [url=http://joxi.ru/KAgea03cgW1kWm]http://joxi.ru/KAgea03cgW1kWm[/url] , уведомление о заказе приходило на почты:******************. В противном случае, что бы уведомление приходило только на почту ********** Сайт на битриксе.Закрыт6 лет назад
Необходимо поменять слайдер на сайте. сейчас он в адаптиве не так как нужно отображается.Закрыт6 лет назад
Необходимо исправить ошибки которые показал валидаторЗавершен6 лет назад
При переходе по страницам сайта, необходимо сделать подсвечивание пунктов меню. Пример реализации: Если пользователь находится тут [url=https://bikelock.ru/catalog/u-locks/]https://bikelock.ru/catalog/u-locks/[/url] - то оранжевым подсвечен «Каталог». Если пользователь находится тут [url=https://bikelock.ru/about-locks/right-protection-of-bike-at-home/]https://bikelock.ru/about-locks/right-protection-of-bike-at-home/[/url] - то «О замках пункт» подсвечен. Такая же логика для остальных пунктов меню.Завершен6 лет назад
На сайте comd.ru необходимо добавить раздел с сотрудниками. ТЗ во вложении.Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптив для сайта. Дизайн уже есть. Адаптив должен быть исключительно как в дизайне. Адаптивность под 1 разрешение 360/640 Всего 13 страниц. Верстка на сайте не резиновая.Веб-программирование46 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Сменить отображение валют в корзине 2. Изменить маску и разбить поле "Имя" на два поля "First Name" и "Last Name". Реализовать для всех языков. 3. Маску: «Телефон» поменять на Telephone во всех языках [b]4. [/b]Удалить выпадающий список. 5. Убрать выпадающий список с городами 6. Маску: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать страницу продажи бракованных позиций. Страница должна редактироваться через админку. Также для каждого города должен быть свой поддомен. Всего 4 поддомена : Москва, Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург. То есть, получается 4 страницы для каждого города. Для администратора сайта ...Закрыт6 лет назад
На странице “Книги” в форме оформления заказа после поля “Плотность и тип бумаги на блок” добавить следующие поля (текстовые): [list][*]"Издательский пакет" - текстовое поле [*]"Услуги (верстка, дизайн, корректура)" - текстовое поле [/list]Рядом с каждым полем, как сейчас реализовано ...Завершен6 лет назад
Необходимо доработать страницы на сайте. http://www.aquatika-dv.ru/servisnij-centr http://www.aquatika-dv.ru/montag-radiatorov http://www.aquatika-dv.ru/ustanovka-vodonagrevatelej http://www.aquatika-dv.ru/kollektornaja-razvodka-trub http://www.aquatika-dv.ru/kollektornaja-razvodka-trub http://www.aquatika-dv.ru/montag-stojakov http://www.aquatika-dv.ru/ustanovka-nasosov http://www.aquatika-dv.ru/montag-santehniki В соответствии с макетами. http://joxi.ru/E2pKGlgfBpDwOm , http://joxi.ru/D2PJM1QcdZyvWr Все изображения уже есть. Также, нужно будет поправить функционал. CMS opencartЗакрыт6 лет назад
Для сайта нужно будет сделать дизайн новых страниц. P\S (десктопная и адаптивная версия).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт labretelle.ru нужно синхронизировать по апи эквайринг и он-лайн кассу. Эквайринг от тинькофф банка, касса от лайф-пей. Мануал по ссылке [url=https://apidoc.life-pay.ru/]https://apidoc.life-pay.ru/[/url]. Модуль эквайринг от тинькофф у них от банка для престашоп 1.7. работает, отлажен. Задача на выходе: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести форму обратной связи в другое место,в частности вот сюда [url=http://joxi.ru/KAxXQBPc4qRXDA]http://joxi.ru/KAxXQBPc4qRXDA[/url] . Сейчас она вот тут находится http://joxi.ru/82Q0Gy5H1qzQOm . сайт на джумле. Перенести так,чтобы форма осталась рабочая !!HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настроить отправку данных ( которые указаны в корзине http://joxi.ru/p27KDz7f055on2) после оформления заказа пользователем на определенную почту привязанную к региону. Сайт http://samokatplus.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На сайт необходимо добавить новый раздел с реализованными объектами. Макеты раздел и тз во вложении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад