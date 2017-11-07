Dmitriyintelsib

Дмитрий Щербаков Dmitriyintelsib

 
36 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
temrazyan
Тигран 
27 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$50
10 баллов
6 лет назад
Исправить ошибки которые показал валидатор
Дмитрий хороший работадатель. Коммуникабельный, отзывчивый, работать с ним было очень продуктивно. С радостью поработал бы с ним сново.
С Тиграном первый раз работали. Сделал всё прям очень быстро! Всегда на связи.
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Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
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Всё отлично, всем бы таких заказчиков.
С Николаем работали первый раз. Задачу выполнил очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
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Все отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Первый раз с Ильей сотрудничал. Сделал всё очень быстро и качественно, плюс кое что бесплатно добавил. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн по макетам
Дмитрий - отличный заказчик! Конкретная постановка задачи, всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
С Машей первый раз работал. Дизайн делает отличный. Быстро исправляет все недочёты и замечания. Рекомендую!
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iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужно перенести форму обратной связи в другое место
Отличный заказчик, рекомендую к работе!
Иван всё сделал быстро и качественно. Рекомендую!
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