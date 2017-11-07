Dmitriyintelsib

Необходимо настроить почтовые события [url=http://joxi.ru/12ME940S4Pp6O2]http://joxi.ru/12ME940S4Pp6O2[/url] , так чтобы при оформлении заказа, если покупатель щёлкает по кнопке Москва [url=http://joxi.ru/KAgea03cgW1kWm]http://joxi.ru/KAgea03cgW1kWm[/url] , уведомление о заказе приходило на почты:******************. В противном случае, что бы уведомление приходило только на почту ********** Сайт на битриксе.