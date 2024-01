Dmitriyintelsib

1. Сменить отображение валют в корзине 2. Изменить маску и разбить поле "Имя" на два поля "First Name" и "Last Name". Реализовать для всех языков. 3. Маску: «Телефон» поменять на Telephone во всех языках [b]4. [/b]Удалить выпадающий список. 5. Убрать выпадающий список с городами 6. Маску: ...