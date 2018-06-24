Только качественный и уникальный копирайт, дизайн сайтов интернет магазинов, Landing Page
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$20
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
$6
9 баллов
3 года назад
Работа выполнена вовремя и в соответствии с ТЗ, с учетом всех пожеланий. Мария всегда на связи, потребовалась лишь минимальная вычитка и редактура. Очень благодарен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
$50
10 баллов
5 лет назад
Приятно получилось, клиент доволен.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$50
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$120
10 баллов
6 лет назад
Хорошая работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству
Дизайн сайтов
29 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#201
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#559