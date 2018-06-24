design2016

Мария Мигович design2016

 
36 летУкраина/Ужгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Только качественный и уникальный копирайт, дизайн сайтов интернет магазинов, Landing Page
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Ivannnn16
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Продающий СЕО текст для сайта-Школа наращивания ресниц
Работа выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
akrekhov
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
9 баллов
3 года назад
Информационная статья для сайта
Работа выполнена вовремя и в соответствии с ТЗ, с учетом всех пожеланий. Мария всегда на связи, потребовалась лишь минимальная вычитка и редактура. Очень благодарен!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Блесна
Приятно получилось, клиент доволен.
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Vladislavlvs
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн посадочной страницы сайта по ремонту
Отлично!
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Интернет-магазина
Хорошая работа. Рекомендую.
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
29 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#201
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#559