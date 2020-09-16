Необходима красочная и "продающая" презентация для компании.Данная презентация будет направляться заинтересованным в сотрудничестве лицам. От вас: креативность,текст и красочность презентации. Основная цель: донести все преимущества работы с компанией и стать ее партнером. Пример и ТЗ в приложении