Ivannnn16

Иван Кузьмин Ivannnn16

 
29 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Обучение наращиванию ресниц в Самаре﻿

Обучение наращиванию ресниц в Казани

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Продающий СЕО текст для сайта-Школа наращивания ресниц
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
denis2579
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
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Хороший заказчик)
Способный и грамотный специалист.Рекомендую,оперативно решает поставленные задачи.
Ответный отзыв
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
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Все прошло отлично! Спасибо!
Работа выполнена качественно и в срок,рекомендую.
Ответный отзыв