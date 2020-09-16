Необходимо изменить контакты на стр."контакты" ,изменить адрес вверху сайта и в футере. Сайт - https://pegatec-market.ru/ СРМ - битикс.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо внеси правки на сайт [url=https://pegatec-market.ru/]https://pegatec-market.ru/[/url] на платформе 1 с битрикс. ТЗ в приоложенииСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо настроить яндекс директ для сайта [url=https://obuchenie-manikyur-samara.ru/]Обучение маникюру в Самаре[/url] курсы маникюра. Опыт настройки Директа в бьюти услугах,курсах - обязателен.Контекстная реклама10 заявокЗакрытгод назад
Необходима красочная и "продающая" презентация для компании.Данная презентация будет направляться заинтересованным в сотрудничестве лицам. От вас: креативность,текст и красочность презентации. Основная цель: донести все преимущества работы с компанией и стать ее партнером. Пример и ТЗ в приложенииПрезентации5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо максимально вывести в зеленую зону по гугл speed следующие сайты: https://обучение-ресницы-новосибирск.рф/ https://обучение-ресницы-самара.рф/ http://обучение-наращивание-ресниц-казань.рф/ https://obuchenie-resnitsy-izhevsk.ru/ https://obuchenieresnitsy-ufa.ru/ https://обучение-ресницы-киров.рф/ https://obuchenie-resnitsy-omsk.ru/ https://обучение-ресницы-тольятти.рф/ http://обучение-ресницы-саратов.рф/Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 года назад
ениНеобходим уникальный текст для сайта(лендинг). Услуга- обучение наращиванию ресниц. Что необходимо: -Текст должен максимально раскрыть тему. -Использовать Lsi слова -Мотивировать к обучение именно в нашей школе. -призывы к действию. От 7000 с.б.п уникальность 100% по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внедрить плитку тегов на сайт https://обучение-наращивание-ресниц-казань.рф/ с помощью плагина [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wordpress.org%2Fplugins%2Fseo-tile-of-tag%2F&el=snippet]SEO tile of tags[/url].Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим продающий текст для курса VIP на сайте - https://bogdanovaschool.ru/. Текст будет использоваться в таргет рекламе Инстаграм. ЦА -частные бьюти мастера,новички в бьюти сфере. Боли- не могут себе позволить...а мое ли это( бьюти бизнес)....опускаются руки,хочу покупать дорогие вещи....не ...Продающие текстынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходим сайт школы по обучению наращивания ресниц в г.Казань- https://обучение-наращивание-ресниц-казань.рф/ На базе вордпресс. Страницы: 1.Главная 2.Об основателе 3.Курсы( страница разделенная на 2 части по вертикали) 4.Портфолию 5.Отзывы 6.Цены 7.Контакты. привязать сайт к вэбмастеру яндекс. Пример сайта - https://обучение-ресницы-челны.рф/Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим 100 % уникальный и продающий текст для нового сайта по обучение наращиванию ресниц в г.Казань - https://обучение-наращивание-ресниц-казань.рф/ Текст для разделов: 1.Главная 2.Об авторе 3.О команде 3.Курсы( Базовый курс, Объемное наращивание) Посыл текста: школа под руководством Ангелины Богдановой (автора) с профессиональными преподавателями. ( ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внести изменения на самописный сайт https://bogdanova-a.ru/. ТЗ в приложений.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо поставить Гугл тэг менеджер на сайт https://bogdanova-a.ru/ ( самописный). Цели настроем сами, главное чтоб стояли коды ГА и ГТМHTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен сайт для продажи курсов. Описание и ТЗ в приложении.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо написать краткое пособие по настройке контекстной рекламы в яндекс директ для бьюти мастеров( на примере : услуги маникюра,наращивания ресниц,шугаринг-на выбор). Скрины в пособии необходимы обязательно. Информация должна быть без воды и минимум теории. Уникальность текста 100 %Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать «безопасный платеж» для онлайн покупки курса на самописном сайте . ТЗ прилагаю.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо закрыть внешние ссылки с помощью urlspan в статьях которые ссылаются на посторонний сайт. Ссылки на статьи в приложении. Необходимо сделать,что бы в дальнейшем при добавлении ссылок я мог автоматически при нажатии вставлять код urlspan.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходим редизайн страницы на сайте. Данная страница предлагает покупку курса. Необходимо сделать страницу максимально "продающей",добавив правильно подобранные картинки,иконки. Сделав кнопку "Заказать курс" в большем размере,разместив в "правильном для продажи" месте. WP Тема - Luna ссылка на страницу в приложенииДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходим продающий текст для курса "Как найти клиентов". Целевая аудитория - начинающие бьюти мастера и те кому не хватает клиентов на свои услуги. В тексте необходимо максимально проявить эмпатию и использовать боли читателя,мотивировав его купить курс. На данный ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить рекламу в инстаграм на курсы по обучению наращивания ресниц на целевую аудиторию.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим многостраничный сайт на базе wordpress на теме по обучению наращивания ресниц. Подробности во вложении.Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт4 года назад