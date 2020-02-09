Создать «безопасный платеж» на самописном сайте

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок158 просмотров
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Необходимо создать «безопасный платеж» для онлайн покупки курса на самописном сайте .

ТЗ прилагаю.

4 года назад
Ivannnn16
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад