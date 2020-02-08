Чат на websocket

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки367 просмотров
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Нужен чат на вебсокетах, фреймворк CodeIgniter.

4 года назад
mihbichkov
Михаил 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов