Доработка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Ищем профессионалов, для доработки сайта на WordPress! 

Сроки ограничены – 2 дня!

Просьба к неквалифицированным кадрам – не беспокоить и не воровать время!

Сайт www.yum-yum.md 

Требуется отредактировать дизайн десткопной и мобильной версии сайта:

Главная страница – расположение поиска, корзины и иконок "Любимое" и "Аккаунта".

Отредактировать карточки товара.

Прикрепил фото дизайна, для более ясного понимания того, что должно получится на выходе!

WordPressДоработка сайта на WordPress
4 года назад
lkorr
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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