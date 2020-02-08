Нужно проставить метки адресов на карте сайта ( с картинкой,ссылкой )

$16
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок197 просмотров
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На сайте компании в разделе проекты необходимо проставить еще +15 меток с новыми адресам.

При нажатии на метку должен открываться балун в котором будет:

1) картинка,

2) наименование проекта, 

3) фраза: строительство завершено, 

4)ссылка ведущая на описание проекта.

Сделать необходимо как в примере на картинке.

4 года назад
msa236
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
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