Нужно исправить непонятности отображения сайта [url=http://finist-mebel.ru/]http://finist-mebel.ru/[/url], которые возникают при просмотре в Виндовс 8.1. Проблемы наблюдаются в Яндекс Браузере и в Chrome. Есть видео: Проблемы в Яндекс Браузере - [url=https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts]https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts[/url] Проблемы в Chrome - [url=https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk]https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk[/url] Обращаясь сразу озвучивайте цену (или вилку ...
Нужно проставить метки адресов на карте сайта ( с картинкой,ссылкой )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте компании в разделе проекты необходимо проставить еще +15 меток с новыми адресам.
При нажатии на метку должен открываться балун в котором будет:
1) картинка,
2) наименование проекта,
3) фраза: строительство завершено,
4)ссылка ведущая на описание проекта.
Сделать необходимо как в примере на картинке.
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