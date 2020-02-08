Переделать javascript на сайте

Проблема в медленной загрузке и лагах у пользователях на слабых пк\смартах. Переделать или внедрить новый скрипт на сайте, который не будет тормозить.

В данный момент используется самописный скрипт js с методом GET, который подгружает весь html-файл товаров и далее фильтрует эти товары согласно другому js-скрипту\фильтру(подробнее можете посмотреть в коде стр ниже). Базы mysql и прочего, что есть у полноценного интернет-магазина - нет.

Нужно сделать скрипт, который не будет лагать, при этом оставить возможность удобного добавления карточек товара на сайт (в данный момент работаю через html-файл по шаблону заполняя, удаляя или редактируя товары).

Целевая страница:

https://xn----7sbncudflkacn0b2ac8d0c.xn--p1ai/katalog-tovara/

Основные скрипты:

ajax GET - запрашивает файл товара с ftp

LazyLoad - подгружает превью картинок постепенно, чтоб снизить трафик у пользователя.

И переделанный пример filtercolor, который фильтрует контент по классу div'a.

По оплате:

Я договариваюсь с вами, обговаривая все детали, цену, сроки. Потом связываюсь с директором, утверждаю бюджет и каким либо способом оплачиваю его вам по выполнению задания. На данный момент бюджета нет.