Удалить подписчиков страницы Фейсбук

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Необходимо програмно удалить подписчиков страницы Фейсбук по заданному списку подписчиков, т.к. вручную это долго + фейсбук тупит при поиске подписчика - тупо не исчет его

4 года назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад