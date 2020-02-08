Доработка сайта на платформе CMS 1c-Bitrix

Веб-программированиеЗавершен1 заявка134 просмотра
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Необходимо сделать:

1. Установить основное время для сайта Екатеринбургское (UTC+5ч). Сейчас стоит Московское, ну и чтобы все работало относительно данного времени.

2. При оформлении заказа на самовывоз из Пассажа или Гринвича take.ms/YmgCh скидка при онлайн оплате отображается в корзине take.ms/GsP4m , но при переходе на оплату данная скидка не учитывается take.ms/LhS4F . Необходимо это исправить.

4 года назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Задачи выполнены в срок и в полном объеме. Отличная работа
Задча конкретная и понятная. Оплата без задержек. Рекоменудю.