Доработка сайта на платформе CMS 1c-Bitrix

Необходимо сделать:

1. Установить основное время для сайта Екатеринбургское (UTC+5ч). Сейчас стоит Московское, ну и чтобы все работало относительно данного времени.

2. При оформлении заказа на самовывоз из Пассажа или Гринвича take.ms/YmgCh скидка при онлайн оплате отображается в корзине take.ms/GsP4m , но при переходе на оплату данная скидка не учитывается take.ms/LhS4F . Необходимо это исправить.