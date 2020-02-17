Доработки сайта на Modx

Добрый день. Нужно настроить работу формы обратной связи contact.php И подключить подписку mailchimp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно доработать сайт на Modx. Все обсудили в скайпе.
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