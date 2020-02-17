Доработки сайта на Modx

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно доработать сайт на Modx. Все обсудили в скайпе.

MODX
4 года назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
8 минут назад
Выбранный исполнитель
Efim_Master
Ефим 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Второй проект и Ефим снова сделал все что требовалось по ТЗ. Рекомендую к стотрудничеству и обязательно продолжу его и дальше сам.
Выполнил уже второй проект от данного заказчика. При работе никаких проблем не возникло. Заказчик своевременно отвечал на вопросы. Оплата была произведена как и договаривались с заказчиком. Всем рекомендую, будем сотрудничать дальше!