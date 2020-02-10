На сайте нужно добавить возможность добавлять видео через админ панель

Веб-программированиеЗавершен3 заявки182 просмотра
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На странице сайта нужно добавить возможность добавлять видео в определенный блок с компьютера (сейчас с ютуба загружается) через админ панель

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
Максим справился с задачей на отлично, подошёл к вопросу комплексно. результат оправдал все ожидания, сроки соблюдены, сотрудничеством доволен. Рекомендую как творческого и исполнительного разработчика!
Очень адекватный и приятный заказчик. Понравилось с ним общаться и сотрудничать. Рекомендую