Верстка (доделать 3 пункта) - на битриксе

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сделан надо доработать на нем три пункта
1. Сделать название бренда авто по центру под логотипом. Картинка 1 это как сейчас на сайте.
2. Картинка 2 - сделать чтобы название бренда был указан в скобках год. и где перечислены через флеш сделать через тире.
3. Добавить кнопку в ремонте рулевых реек, кнопку на место - как указано на картинке 3. "Записаться на ремонт" - в ней человек должен заполнить имя и телефон. и данные должны отправляться на почту.
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