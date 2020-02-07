Верстка (доделать 3 пункта) - на битриксе

Сайт сделан надо доработать на нем три пункта

1. Сделать название бренда авто по центру под логотипом. Картинка 1 это как сейчас на сайте.

2. Картинка 2 - сделать чтобы название бренда был указан в скобках год. и где перечислены через флеш сделать через тире.

3. Добавить кнопку в ремонте рулевых реек, кнопку на место - как указано на картинке 3. "Записаться на ремонт" - в ней человек должен заполнить имя и телефон. и данные должны отправляться на почту.