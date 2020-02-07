Переписать проект на фреймворке

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Требуется переписать высоконагруженный проект на фреймворке + socket и postgres вместо Mysql. Node стоит под вопросом, так как склоняюсь к php, если Вы за Node, то нужны аргументы.

На данный момент состоит всего из двух страниц. Сервис занимается подбором самого дешевого тура. Пишите, расскажу подробнее.

4 года назад
milanist
Артур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад