Переписать проект на фреймворке

Требуется переписать высоконагруженный проект на фреймворке + socket и postgres вместо Mysql. Node стоит под вопросом, так как склоняюсь к php, если Вы за Node, то нужны аргументы.

На данный момент состоит всего из двух страниц. Сервис занимается подбором самого дешевого тура. Пишите, расскажу подробнее.