Парсинг диалога вк

Нужно переделать функцию кнопки "Купить в 1 клик" в опенкарте Пример, где это уже реализовано покажу. Почему то не правильно считает кнопка купить в 1 клик? нужно это исправить (какой то конфликт скорее всего с другим модулем ...
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Задача написать Python скрипт, который будет запускаться на сервере. Можно через cron, можно поллингом, мне не важно, главное чтобы все работало. Задача собирать все новые сообщения из определенного диалога,
id, которого будет подставляться из бд/вручную в конфиге. Задача скрипта
при получении новых сообщений заносить их в базу данных, изображения
игнорировать/давать на них ссылки. Если будут какие-то доп. вопросы
пишите
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