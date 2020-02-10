Парсинг диалога вк

Задача написать Python скрипт, который будет запускаться на сервере. Можно через cron, можно поллингом, мне не важно, главное чтобы все работало. Задача собирать все новые сообщения из определенного диалога,

id, которого будет подставляться из бд/вручную в конфиге. Задача скрипта

при получении новых сообщений заносить их в базу данных, изображения

игнорировать/давать на них ссылки. Если будут какие-то доп. вопросы

пишите