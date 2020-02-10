Парсинг диалога вк

$7
Веб-программированиеЗавершен5 заявок212 просмотров
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Задача написать Python скрипт, который будет запускаться на сервере. Можно через cron, можно поллингом, мне не важно, главное чтобы все работало. Задача собирать все новые сообщения из определенного диалога,

id, которого будет подставляться из бд/вручную в конфиге. Задача скрипта

при получении новых сообщений заносить их в базу данных, изображения

игнорировать/давать на них ссылки. Если будут какие-то доп. вопросы

пишите

4 года назад
generalesdes
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexDev-00
Алексей 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$9
2 дня
Предложил адекватную цену за проект, отвечал оперативно, заказ выполнил быстро. Если понадобиться работать с vk-api, буду обращаться еще.
Хороший заказчик. Буду рад поработать ещё.