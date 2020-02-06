Нужно переделать функцию кнопки "Купить в 1 клик" в опенкарте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать функцию кнопки "Купить в 1 клик" в опенкарте
Пример, где это уже реализовано покажу.
Почему то не правильно считает кнопка купить в 1 клик? нужно это исправить (какой то конфликт скорее всего с другим модулем подсчета стоимости)
Нужно сделать кнопку купить в 1 клик не активной или не дает купить (другого цвета - бледная) если товара нет в наличии
Нужно убрать у кнопки купить в 1 клик в карточке товара размытие по бокам http://prntscr.com/qpfett
При нажатии на кнопку купить в 1 клик открывается попап окошко (уже есть от модуля), фото товара нужно сделать меньше размером. 100Х100 но чтобы сохранялось настоящее соотношение сторон (не искажалось) вертикальные и горизонтальные фото чтобы изменялись по высоте на 100px.
Убрать фото влево, с правой стороны название товара. Ниже цена и возможность менять количество (уже есть).
Ниже поля для заполнения (уже есть).
Если уже зарегистрированный и залогиненный, то почта должна уже стоять.
ниже нужно добавить поле Страна с автоматическим подбором из модуля и с выпадающим списком для смены страны
ниже нужно добавить поле Регион с автоматическим подбором из модуля и с выпадающим списком для смены региона
ниже нужно добавить поле город с автоматическим подбором из модуля и с возможностью вручную прописать название (на сайте уже стоит модуль геолокации и уже так работает для стандартного оформления)
нужно добавить поле для написания адреса с плейсхолдером: Индекс, улица, дом, квартира
Ниже выбор доставки http://prntscr.com/qpfbst название "Доставка" и ниже два выбора доставки стоимость в них должна стоять какие подсчитываются в уже настроенной корзине. (с учетом страны, способа доставки, веса доставки)
Выбор авиа доставки сделать невыбираемым, или скрыть, если в EAN товара стоит 1.
При выборе способа доставки цена товара меняется на сумму: цены товара + цены доставки. Цена в валюте выбранной модулем, который уже стоит http://prntscr.com/qpfdi4
Ниже блок оплаты: http://prntscr.com/qpfdyj с выбранным по умолчанию на первом варианте (Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro)
Ниже кнопка оформить заказ, при нажатии на которую должен произойти переход на выбранный способ оплаты. (как в стандартном оформлении через корзину)
Возможно это всё разместить в одном окошке?
Нужно чтобы письма с заказами приходили на указанный в админке дополнительный емайл.
В письме с заказом нужно добавить блоки из письма с заказом из простого оформления заказа http://prntscr.com/qpfm7l и http://prntscr.com/qpfnpl
В письме с заказом нужно поправить название товара и фото, чтобы были ссылками http://prntscr.com/qpflx8
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