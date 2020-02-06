Создать тесты проверки знаний для программистов

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Нужно создать тесты для программистов, а именно:
1. Backend Nodejs,
2. Go
3. Android
4. iOS
5. QA инженер
Подробно в ЛС
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