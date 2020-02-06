Верстка и натяжка

1) Есть сайт на woocomerce и там есть способ доставки по Justin. Нужно туда в поля город и отделение подтянуть данные через их API [url=http://openapi.justin.ua/#branches]http://openapi.justin.ua/#branches[/url] Т.е. чтоб был выпадающий список доступных городов и после выбора города список ...