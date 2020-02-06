Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения 100 скрипт не запускается) Статичное ...
Создать в гугл-форме нестандартную шкалу (симметричную)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проведения психологического исследования мне необходимо разместить опрос в google forms, загвоздка в том, что шкала должна быть симметричной, вида: 3 2 1 0 1 2 3
На просторах интернета я нашла чужую гугл-форму именно с этим опросником и такой шкалой, но я не знаю, как она реализована и не знаю автора. На скриншоте отображено, как это должно выглядеть. Ссылка на форму, в которой реализован этот опросник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgj9S6LpyzirSvN5yEu3-SF0KkI_88NCN0KjKVzSCNLLC2g/formResponse (см. вторую страницу формы).
Просьба откликаться только тех, кто реально знает, как это сделать. Времени на пробы и "метод тыка" нет.
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