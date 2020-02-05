Разработка сайта на ASP.Net core + Angular 2

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок193 просмотра
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Интересующая технология бэк-енда:

* net core + asp.net mvc + dapper + proto.actor

Фронт-енд:

* Angular 4

Дополнительные требования:

* Знание основ/патеров дизайна.

* Писать характеризацию по запросу клиента.

* Уметь делать self QA и доставлять рабочий продукт с минимальным количеством багов.

* Умение вкладываться в график и временные рамки.

Angular
4 года назад
uco12345
Андрей 
44 годаИзраиль
4 года в сервисе
Был
2 года назад