Правки фида

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки223 просмотра
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Добрый день. Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и домклик. Нужна помощь.

4 года назад
sin-web
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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