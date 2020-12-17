Интернет-магазин на WordPress на основе готовой вёрстки

$715
Веб-программированиеЗавершен6 заявок1702 просмотра
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Требуется на основе уже готовой верстки и готового сайта-визитки на WordPress реализовать составляющую "интернет-магазина".  Предлагается использовать wooCommerce и модули к нему в

качестве основы. 

Страницы магазина: главная, каталог с фильтрами (под разные

группы товаров разные фильтры), карточка товара (с плюсиками на фото товара),

корзина, шаги оформления заказа, личный кабинет (мои заказы, личные данные, избранное,

сравнение, подписка), простые текстовые страницы услуг, страница с логотипами

клиентов.

От вас нужно:

- знание WordPress, WooCommerce;

- опыт работы с бэкэндом (php) и написание js на фронтэнде;

- знания доработки модулей WooCommerce под определенные нужды \ написание своего функционала для него;

- знания css и html в случае, если понадобится слегка доработать верстку;

- предоставить похожие задачи, которые вы решали в прошлом.

Пожалуйста, озвучьте приблизительные цены.

WordPress
4 года назад
Chocolat
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$715
21 день
Спасибо за хорошую работу. Адекватный, ответственный и порядочный исполнитель. Не выходит за рамки озвученной суммы. Внимателен к деталям. Спасибо.
Адекватные требования, быстрая обратная связь. Сотрудничеством доволен, рекомендую.