Исправить ошибку рассылки бот Телеграм

Веб-программированиеЗавершен2 заявки204 просмотра
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Бот на php+mysql есть рассылка, при выполнении выдает ошибку.

Текст ошибки:

Fatal error

file_get_contents(https://api.telegram.org/bot545664133:AAFJF0рrp9UjesD4qrLDaikAXrcPgHXbTg/sendMessage?chat_id=108899681&text=ТЕСТОВАЯ РАССЫЛКА&parse_mode=html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden

in file /admin/handlers/send-message.handler.php line 15.

4 года назад
hmaobot
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Исполнитель быстро справился с задачей! Рекомендую.
Понятное ТЗ. Отличная коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству! Обращайтесь! :)