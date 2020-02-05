Исправить ошибку рассылки бот Телеграм

Здравствуйте. Есть 4 интернет-магазина на ocStore 2.3.0.2.1. Разные дизайны, модули - даже вывод товаров разный, несмотря на то, что, по сути, база товаров одна и та же. Необходимо реализовать админку заказов на одном магазине (или отдельном домене), что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот на php+mysql есть рассылка, при выполнении выдает ошибку.
Текст ошибки:
Fatal error
file_get_contents(https://api.telegram.org/bot545664133:AAFJF0рrp9UjesD4qrLDaikAXrcPgHXbTg/sendMessage?chat_id=108899681&text=ТЕСТОВАЯ РАССЫЛКА&parse_mode=html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
in file /admin/handlers/send-message.handler.php line 15.
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