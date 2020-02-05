Выгрузка XML каталога на сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок201 просмотр
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выгрузка XML каталога на сайт

Необходимо выгрузить

XML Электронный каталог с сайта «Проект 111» (gifts.ru)Инструкции есть

https://gifts.ru/txt/1898604

Интересует цена и срок?

4 года назад
guest_15808865997926
4 года в сервисе
Был
4 года назад