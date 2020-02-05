Веб-разработчик PHP, JS, Yii2

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя текущей задачи по продукту с возможность долгосрочного сотрудничества. Работа предстоит с задачами в нашем собственном продукте (не проекте). Написан он нашими силами.
Суть задачи:
Есть вызываемое модальное окно скриптом JS. Внутри него есть несколько шагов, как при заполнении какой-нибудь формы. В рамках одного шага могут быть предложены несколько вариантов ответов. Сейчас независимо от выбранного ответа, следующий шаг появится линейно, без возможности пропуска. Необходимо это изменить, чтобы:
- Каждому шагу можно было задать условия появления в зависимости от ответа в предыдущем, то есть изменить процесс отображения с линейного на ветвление цепочки
- Если выбран ответ, который не соответствует ни одному из условий показа одного из вариантов следующего – осуществляется переход к следующему шагу.
Общими словами задача звучит так. Более подробное ТЗ со всеми условиями "если, то" скинем кандидату. Исполнителю будут и макеты, и вёрстка, если потребуется.
Минимальный необходимый стек технологий, чтобы работать над проектом:
Front
- нативный js (advanced level). Если знаете плохо или не уверены – лучше сразу идти дальше, его в проекте много.
- styl
- less
- pug (если не знаете, будьте готовый потратить пару часов на чтение документации)
- gulp
- БЭМ
Back
- php 7.2
- mysql
- yii2 (advanced level)
Для реализации текущей задачи так же нужно
- понимание основ и особенностей встраивания iframe в тело документа
- знание основных методов по отправке событий в системы аналитики
- знание основных шаблонов проектирования
- умение оптимально проектировать структуру базы данных
- умение оптимизировать запросы
- знание основ написания rest api
Если вы подходите по стеку, прочитали и поняли задачу, откликайтесь, будем общаться – оценим ваш уровень, бюджет и сроки реализации. Если не готовы после данной задачи к сотрудничеству по проекту в долгосрочной перспективе – лучше не отвечайте.
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