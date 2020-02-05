Веб-разработчик PHP, JS, Yii2

Ищу исполнителя текущей задачи по продукту с возможность долгосрочного сотрудничества. Работа предстоит с задачами в нашем собственном продукте (не проекте). Написан он нашими силами.

Суть задачи:

Есть вызываемое модальное окно скриптом JS. Внутри него есть несколько шагов, как при заполнении какой-нибудь формы. В рамках одного шага могут быть предложены несколько вариантов ответов. Сейчас независимо от выбранного ответа, следующий шаг появится линейно, без возможности пропуска. Необходимо это изменить, чтобы:

- Каждому шагу можно было задать условия появления в зависимости от ответа в предыдущем, то есть изменить процесс отображения с линейного на ветвление цепочки

- Если выбран ответ, который не соответствует ни одному из условий показа одного из вариантов следующего – осуществляется переход к следующему шагу.

Общими словами задача звучит так. Более подробное ТЗ со всеми условиями "если, то" скинем кандидату. Исполнителю будут и макеты, и вёрстка, если потребуется.

Минимальный необходимый стек технологий, чтобы работать над проектом:

Front

- нативный js (advanced level). Если знаете плохо или не уверены – лучше сразу идти дальше, его в проекте много.

- styl

- less

- pug (если не знаете, будьте готовый потратить пару часов на чтение документации)

- gulp

- БЭМ

Back

- php 7.2

- mysql

- yii2 (advanced level)

Для реализации текущей задачи так же нужно

- понимание основ и особенностей встраивания iframe в тело документа

- знание основных методов по отправке событий в системы аналитики

- знание основных шаблонов проектирования

- умение оптимально проектировать структуру базы данных

- умение оптимизировать запросы

- знание основ написания rest api

Если вы подходите по стеку, прочитали и поняли задачу, откликайтесь, будем общаться – оценим ваш уровень, бюджет и сроки реализации. Если не готовы после данной задачи к сотрудничеству по проекту в долгосрочной перспективе – лучше не отвечайте.