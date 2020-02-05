Верстка и прикрутка 3 страниц сайта к битрикс.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок222 просмотра
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Есть редизайн 3 страниц сайта главная, категория и карточка,  необходимо их сверстать и прикрутить к сайту, десктом, планшет и мобилка, показатели

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ . при этом не должны упасть. На сайте мобильная версия есть она просто выключена. 

Сайт рабочий поэтому надо скачать файлы и делать на тестовом.  https://rondell-group.ru/

https://www.figma.com/file/1lhgA7oGLal4HhyBGaFplk/00-Rondell?node-id=1353%3A0

Заявки без цен рассматриваться не будут!

4 года назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад