Верстка и прикрутка 3 страниц сайта к битрикс.

Здравствуйте. Есть 4 интернет-магазина на ocStore 2.3.0.2.1. Разные дизайны, модули - даже вывод товаров разный, несмотря на то, что, по сути, база товаров одна и та же. Необходимо реализовать админку заказов на одном магазине (или отдельном домене), что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть редизайн 3 страниц сайта главная, категория и карточка, необходимо их сверстать и прикрутить к сайту, десктом, планшет и мобилка, показатели
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ . при этом не должны упасть. На сайте мобильная версия есть она просто выключена.
Сайт рабочий поэтому надо скачать файлы и делать на тестовом. https://rondell-group.ru/
https://www.figma.com/file/1lhgA7oGLal4HhyBGaFplk/00-Rondell?node-id=1353%3A0
Заявки без цен рассматриваться не будут!
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