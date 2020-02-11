Сделать проверку на ввод данных в форму и перенаправление

Веб-программированиеЗавершен16 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо на простенькую лэндинг-страницу(см. скриншот) поставить на форму ввода мейла проверку на валидность т.е. чтобы там присутствовал формат string @ string . string. А также, перенаправлять пользователя после  отсылки данных на другую страницу. Сами страницы уже сделаны и их делать не надо, надо лишь чуть подправить логику т.к. сейчас после ввода  данных открывается лишь Popup окно и нет проверки на ввод данных в форму.

Прошу откликаться с указанием цены работы.

4 года назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Приятно было сотрудничать с Игорем. Учитывает все пожелания, оперативное выполнение и постоянно на связи. Рекомендую!
Отличная постановка задачи и отличная коммуникация. Мгновенная оплата. Сергей спасибо! Однозначно рекомендую!