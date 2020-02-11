Сделать проверку на ввод данных в форму и перенаправление

Надо на простенькую лэндинг-страницу(см. скриншот) поставить на форму ввода мейла проверку на валидность т.е. чтобы там присутствовал формат string @ string . string. А также, перенаправлять пользователя после отсылки данных на другую страницу. Сами страницы уже сделаны и их делать не надо, надо лишь чуть подправить логику т.к. сейчас после ввода данных открывается лишь Popup окно и нет проверки на ввод данных в форму.

Прошу откликаться с указанием цены работы.