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Сделать проверку на ввод данных в форму и перенаправление
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо на простенькую лэндинг-страницу(см. скриншот) поставить на форму ввода мейла проверку на валидность т.е. чтобы там присутствовал формат string @ string . string. А также, перенаправлять пользователя после отсылки данных на другую страницу. Сами страницы уже сделаны и их делать не надо, надо лишь чуть подправить логику т.к. сейчас после ввода данных открывается лишь Popup окно и нет проверки на ввод данных в форму.
Прошу откликаться с указанием цены работы.
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