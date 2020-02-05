Создать компонент для Wordpress

Правки по сайту после редизайна. Подробности в ТЗ - [url=https://yadi.sk/d/mzB4yKcusFAIBg]https://yadi.sk/d/mzB4yKcusFAIBg[/url] Оплата по факту в Вебмани или ЯД. От вас срок. Антибот: 34+12=?
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