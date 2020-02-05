Создать компонент для Wordpress

Есть редизайн 3 страниц сайта главная, категория и карточка, необходимо их сверстать и прикрутить к сайту, десктом, планшет и мобилка, показатели [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] . при этом не должны упасть. На сайте мобильная версия есть она просто выключена. Сайт рабочий ...