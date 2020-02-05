Вэб приложение для управления ордерами на криптобирже Binance

Всем привет.

Нужно разработать вэб приложение для массового управления ордерами на криптобирже Binance (подключение по API).

Есть ТЗ и прототип

https://ongeo3.axshare.com

https://docs.google.com/document/d/1PgW7aGmQtbUuwL_WPnv9OeQ7W6d9My8kgaZ3I2ruWYk/edit?usp=sharing

Стэк разработки предложите свой, но точно не должно быть на Python и/или PHP

Обязательно нужно иметь опыт работы с основными криптобиржами и понимание процесса торговли на них (основных терминов и т.д.)

Сроки 7-8 дней, бюджет до 350 usd, оплата через безопасную сделку или частями (по факту выполнения)