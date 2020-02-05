Нашёл подходящий мне шаблон сайта на Themeforest, необходимо его редактировать под наши пожелания.
Разработка интерактивного графического редактора на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка интерактивного графического редактора на сайт www.bestvinyl.ru – подробное ТЗ в прикрепленном word файле. Шаблон в psd будет выслан непосредственно исполнителю.
На данный момент графический редактор реализован на Flash, что стало абсолютно неудобно и неактуально.
В итоге мы должны получить работающий код html, который мы внедрим на наш сайт. Сайт адаптивный: www.bestvinyl.ru Верстка также должна быть адаптивная.
Важно: графический редактор должен работать с любого устройства - как с десктопа, так и с телефона.
В ТЗ есть задача возможность загрузки фотографий из соц.сетей, если это сложно, увеличивает сроки или сильно влияет на итоговую стоимость,
то мы можем отказаться от этой идеи и остановиться на загрузке только из
галереи. Готовы прислушаться к Вашему мнению по этому поводу, а также
будем рады, если Вы распишите, как это повлияет на стоимость и сроки.
В ответы пишите желаемую сумму вознаграждения и срок исполнения, типовые ответы будут игнорироваться.
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