Требуется разработка интерактивного графического редактора на сайт www.bestvinyl.ru – подробное ТЗ в прикрепленном word файле. Шаблон в psd будет выслан непосредственно исполнителю.

На данный момент графический редактор реализован на Flash, что стало абсолютно неудобно и неактуально.

В итоге мы должны получить работающий код html, который мы внедрим на наш сайт. Сайт адаптивный: www.bestvinyl.ru Верстка также должна быть адаптивная.

Важно: графический редактор должен работать с любого устройства - как с десктопа, так и с телефона.

В ТЗ есть задача возможность загрузки фотографий из соц.сетей, если это сложно, увеличивает сроки или сильно влияет на итоговую стоимость,

то мы можем отказаться от этой идеи и остановиться на загрузке только из

галереи. Готовы прислушаться к Вашему мнению по этому поводу, а также

будем рады, если Вы распишите, как это повлияет на стоимость и сроки.

В ответы пишите желаемую сумму вознаграждения и срок исполнения, типовые ответы будут игнорироваться.