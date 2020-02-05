PHP 7.2 решить задачу

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Создать библиотеку, которая сможет искать в файле вхождение строки, и выдавать номер строки в файле и позицию в строке. Более подробное тз скину кандидату. Есть готовое решение можно отталкиваясь от него реализовать свое или модифицировать. 

PHP
4 года назад
JayMay
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад