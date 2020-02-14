Нужно написать 3 скрипта, работающих с etherscan (крипта)

Веб-программированиеЗавершен7 заявок367 просмотров
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Всем привет!

Необходимо написать три скрипта (стек в целом не сильно принципиален)

Скрипт 1:

По заданному списку адресов нужно вернуть балансы в BAT-токенах - то есть, на выходе таблица (например, csv) адрес + баланс в токенах

Скрипт 2:

По заданному списку адресов нужно раскидать ETH с исходного одного адреса, рандомное число эфиров (входящие параметры - коридор для рандома - минимальное и максимальное значение)

Скрипт 3:

По заданному списку адресов с балансами в BAT-токенах (формат скрипта номер 1) необходимо сделать перевод всего баланса на один заданный ETH-адрес.

Просьба сразу постить сроки и стоимость! Всем спасибо!

4 года назад
777gt
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
paliy
54 годаЧерногория
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$100
2 дня
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Рекомендую как заказчика: четкая постановка задачи, быстрая оплата. Спасибо!