Нужно написать 3 скрипта, работающих с etherscan (крипта)

Всем привет!

Необходимо написать три скрипта (стек в целом не сильно принципиален)

Скрипт 1:

По заданному списку адресов нужно вернуть балансы в BAT-токенах - то есть, на выходе таблица (например, csv) адрес + баланс в токенах

Скрипт 2:

По заданному списку адресов нужно раскидать ETH с исходного одного адреса, рандомное число эфиров (входящие параметры - коридор для рандома - минимальное и максимальное значение)

Скрипт 3:

По заданному списку адресов с балансами в BAT-токенах (формат скрипта номер 1) необходимо сделать перевод всего баланса на один заданный ETH-адрес.

Просьба сразу постить сроки и стоимость! Всем спасибо!