Парсинг 1 страницы сайта с заполнение полей и авторизацией

Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок

Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения 100 скрипт не запускается)

Статичное условия в цикле имя (допустим testorder)

Авторизация

https://www.mmobuyer.com/login.aspx?refurl=/sell-to-us/wowclassic/35197

https://prnt.sc/qy4g6u

Страница парсинга

https://prnt.sc/qy4htn

Начинаем ждать 16 секунд в цикле появление условий

https://prnt.sc/qy4d5e условия появились

смотрим в поле

Need Volume (нужное число)

Quantity указать число которое не выше чем в Need Volume и не выше чем в условии "максимальная сумма"

Character указать из условия "имя"

после жмем Order

После нажатия Order появляется окно https://prnt.sc/qy46y8 жмем Confirm

После меняем условие максимальная сумма на число максимальная сумма минус число из Need Volume

Инициируем отправку сообщения в телеграм

Если за 16 секунд ничего не было найдено

обновляем страницу (без повторной авторизации).

И запускаем ожидание заново, повторяем два раза

Сам скрипт будет запускаться кроном