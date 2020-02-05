Всем привет! Необходимо написать три скрипта (стек в целом не сильно принципиален) Скрипт 1: По заданному списку адресов нужно вернуть балансы в BAT-токенах - то есть, на выходе таблица (например, csv) адрес + баланс в токенах Скрипт 2: По заданному ...
Парсинг 1 страницы сайта с заполнение полей и авторизацией
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок
Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения 100 скрипт не запускается)
Статичное условия в цикле имя (допустим testorder)
Авторизация
https://www.mmobuyer.com/login.aspx?refurl=/sell-to-us/wowclassic/35197
Страница парсинга
Начинаем ждать 16 секунд в цикле появление условий
https://prnt.sc/qy4d5e условия появились
смотрим в поле
Need Volume (нужное число)
Quantity указать число которое не выше чем в Need Volume и не выше чем в условии "максимальная сумма"
Character указать из условия "имя"
после жмем Order
После нажатия Order появляется окно https://prnt.sc/qy46y8 жмем Confirm
После меняем условие максимальная сумма на число максимальная сумма минус число из Need Volume
Инициируем отправку сообщения в телеграм
Если за 16 секунд ничего не было найдено
обновляем страницу (без повторной авторизации).
И запускаем ожидание заново, повторяем два раза
Сам скрипт будет запускаться кроном
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