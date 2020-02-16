Реализовать движок сайта по заданным примерам.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок168 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо реализовать движок такого же сайта как в примерах:

В первую очередь интересует сайт- vkfaces.com

Похожие.

vklook.ru

sociumin.com

С таким же функционалом как в приведенных выше сайтах.

Пишите свои предложения.

Спасибо.

4 года назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$150
2 дня
Хотел бы выразить огромную благодарность Шерифу за отлично выполненную работу. Отлично справился с поставленной задачей. Буду сотрудничать и далее. Всем рекомендую.
Доволен работой с Иваном. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.