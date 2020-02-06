Правка скриптов на js

Веб-программированиеЗавершен5 заявок160 просмотров
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Надо поправить несколько скриптов на js

4 года назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
Работу выполнил быстро четко. Рекомендую.
Задача была поставлена четко. Вся необходимая информация была предоставлена в короткие сроки. Рекомендую к сотрудничеству