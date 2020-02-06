Парсер торгов с крипто-бирж через Websockets (API)

Нужно скриптом заполнить артикулы вариаций товаров на сайте на Wocoomerce. Около 200 товаров, у каждого товара несколько размеров. И нужно каждому размеру дописать артикул, типа 1000-M, 1000-L, 1000-S и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: Kucoin, Binance, Bittrex, Okex
Подробное описание:
В нашей бд mysql есть список валютных пар (со всех бирж). По каждой валютной паре из этого списка нужно собирать список торгов за крайние 30 минут (по официальному Websocket API бирж). Далее в этом списке торгов робот находит сделку с самой минимальной ценой и заносит эту цену в существующую уже таблицу.
ОЧень Важный момент - нам крайне важно достичь минимальной задержки (стремящейся к 0 секундам) между появлением сделки на бирже и обновлением информации в нашей бд.
Еще один важный момент - нам нужен человек с опытом написания скриптов для криптобирж.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Для проведения психологического исследования мне необходимо разместить опрос в google forms, загвоздка в том, что шкала должна быть симметричной, вида: 3 2 1 0 1 2 3 На просторах интернета я нашла чужую гугл-форму именно с ...Закрыт4 года назад
Нам необходимо подключить и настроить синхронизацию нашего магазина с базой поставщика и настроить автоматическое обновление с ресурса поставщика: http://apishops.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
подробное описание задачи в видео по ссылке - [url=https://youtu.be/WY4Ox_-Taao]https://youtu.be/WY4Ox_-Taao[/url]ссылки на сайты в видео - [url=https://bit.ly/31vQU3C]https://bit.ly/31vQU3C[/url][url=https://bit.ly/2Us8XGj]https://bit.ly/2Us8XGj[/url]в отклике напишите слово - формажду примерные цены и срокиЗакрыт4 года назад
1) Есть сайт на woocomerce и там есть способ доставки по Justin. Нужно туда в поля город и отделение подтянуть данные через их API [url=http://openapi.justin.ua/#branches]http://openapi.justin.ua/#branches[/url] Т.е. чтоб был выпадающий список доступных городов и после выбора города список ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо реализовать движок такого же сайта как в примерах: В первую очередь интересует сайт- vkfaces.com Похожие. vklook.ru sociumin.com С таким же функционалом как в приведенных выше сайтах. Пишите свои предложения. Спасибо.Завершен4 года назад
Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения 100 скрипт не запускается) Статичное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет! Необходимо написать три скрипта (стек в целом не сильно принципиален) Скрипт 1: По заданному списку адресов нужно вернуть балансы в BAT-токенах - то есть, на выходе таблица (например, csv) адрес + баланс в токенах Скрипт 2: По заданному ...Завершен4 года назад
Приветствую! Есть парсер AftParser, можно допилить его или как-то настроить, чтоб он работал именно так, как нужно мне. Суть такая: Есть какой-то новостной сайт, например: https://xakep.ru/ Мне интересна категория: https://xakep.ru/tag/windows/ Мне нужно, чтоб в этой категории в каждой статье ...Закрыт4 года назад
Есть 3 задания для 2-х сайтов. В прикрепленном файле есть развёрнутое описание. Нужно оценить по цене и времени каждое задание отдельно!!! В файле есть примеры, как должна выглядеть работа.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад