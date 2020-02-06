Парсер торгов с крипто-бирж через Websockets (API)

Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: Kucoin, Binance, Bittrex, Okex

Подробное описание:

В нашей бд mysql есть список валютных пар (со всех бирж). По каждой валютной паре из этого списка нужно собирать список торгов за крайние 30 минут (по официальному Websocket API бирж). Далее в этом списке торгов робот находит сделку с самой минимальной ценой и заносит эту цену в существующую уже таблицу.

ОЧень Важный момент - нам крайне важно достичь минимальной задержки (стремящейся к 0 секундам) между появлением сделки на бирже и обновлением информации в нашей бд.

Еще один важный момент - нам нужен человек с опытом написания скриптов для криптобирж.