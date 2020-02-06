Конвертация из html в pdf на java

Здравствуйте, коллеги.)) Есть задача: на сайте (вордпресс) надо сделать, чтобы переход к скачиванию (с Яндекс Диска) проходил через страницу с таймером. То есть, при клике на кнопку чтобы человек попадал на страницу, на которой написано: "Вы можете ...