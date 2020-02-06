Конвертация из html в pdf на java

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать на java версии не выше 1.8 функцию преобразования шаблона (agreement-template-clean.html) и параметров в xml (params.xml) в pdf (agreement-example-clean.pdf). 

Очень желательно, без использования платных библиотек. Или с использованием, но так, чтобы за них не платить ;-).

HTML
4 года назад
grom0888
Громов 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработки сайта WordPress

    Необходимо сделать следующие работы на сайте - Внести правки на существующий сайт по ТЗ. - Создать новые страницы (верстка, функционал) - Добавить систему букинга - Оптимизация

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перенаправление на скачивание через задержку с таймером

    Здравствуйте, коллеги.)) Есть задача: на сайте (вордпресс) надо сделать, чтобы переход к скачиванию (с Яндекс Диска) проходил через страницу с таймером. То есть, при клике на кнопку чтобы человек попадал на страницу, на которой написано: "Вы можете ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фильтр на Вордпресс

    $80

    Приветствую! Надо сделать фильтр свойств товаров на Ворпресс. Т.е. выбираем несколько свойств (материал, цвет) - получаем товар (готовую картинку). Фьтр должен иметь полное управление через админку. Кто сможет быстро и качественно? PS Без предоплаты.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать вордпресс плагин

    Добрый день! Нужна доработка плагина бронирования и покупки билетов на автобус. Его пример здесь [url=http://bus.dom1.kh.ua/]http://bus.dom1.kh.ua/[/url] Доработка модуля бронирования 1.      Для каждого города добавить возможность добавления адреса посадки/высадки. Причем в одном городе может быть несколько таких адресов (вокзалов) – возможно их делать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка и натяжка

    Нужно сверстать сайт из 4х страниц и сделать натяжку на вордпресс [url=https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0]https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0[/url]

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка перечня задач по проекту ( PHP + MVC)

    Есть проект обменного сервиса. Написан на PHP, используется MVC. Требуется доработать ряд задач. ТЗ после диалога. Готовы рассмотреть вариант ежемесечного саппорта сервиса в дальнейшем. Оставляйте пожалуйста заявки с Вашим портфолио и контакты для связи.

    PHP
    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт

    Основные задачи, это разработать функционал по платной подписке + настроить радиоэфир.   Цена за работу от 10-15к рублей, вот более подробное описание.  1. Настроить звуковые дорожки на радио. Мы уже купили сервис по потоковому аудио. Ссылка на сайт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер торгов с крипто-бирж через Websockets (API)

    Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: Kucoin, Binance, Bittrex, Okex  [b]Подробное описание:[/b] В нашей бд mysql есть список валютных пар (со всех бирж). По каждой валютной паре из этого списка нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад