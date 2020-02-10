Доработки сайта WordPress

Здравствуйте, коллеги.)) Есть задача: на сайте (вордпресс) надо сделать, чтобы переход к скачиванию (с Яндекс Диска) проходил через страницу с таймером. То есть, при клике на кнопку чтобы человек попадал на страницу, на которой написано: "Вы можете ...
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Необходимо сделать следующие работы на сайте
- Внести правки на существующий сайт по ТЗ.
- Создать новые страницы (верстка, функционал)
- Добавить систему букинга
- Оптимизация
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