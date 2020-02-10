Перенаправление на скачивание через задержку с таймером

Здравствуйте, коллеги.))

Есть задача: на сайте (вордпресс) надо сделать, чтобы переход к скачиванию (с Яндекс Диска) проходил через страницу с таймером. То есть, при клике на кнопку чтобы человек попадал на страницу, на которой написано: "Вы можете скачать ... через 15-14-13 секунд". И после того, как 15 секунд проходит, перенаправление на диск для скачивания.

Ссылка на скачивание вставлена в кнопку через Elementor.

Начните, пожалуйста, ваш отклик со слов: "Задание я прочитал". Спасибо.