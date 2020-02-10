Перенаправление на скачивание через задержку с таймером

Веб-программированиеЗавершен5 заявок207 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.))

Есть задача: на сайте (вордпресс) надо сделать, чтобы переход к скачиванию (с Яндекс Диска) проходил через страницу с таймером. То есть, при клике на кнопку чтобы человек попадал на страницу, на которой написано: "Вы можете скачать ... через 15-14-13 секунд". И после того, как 15 секунд проходит, перенаправление на диск для скачивания.

Ссылка на скачивание вставлена в кнопку через Elementor.

Начните, пожалуйста, ваш отклик со слов: "Задание я прочитал". Спасибо.

4 года назад
Kseniya-789
Ксения 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
kovalenko910
Дмитрий 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Дмитрий очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Да еще и помог разобраться и поправил мои косяки. Рекомендую его как грамотного и отзывчивого специалиста.
Постановка задачи ясная, вежливое общение, с Ксенией было приятно работать. Рекомендую!
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