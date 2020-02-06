Доработать вордпресс плагин

Добрый день!

Нужна доработка плагина бронирования и покупки билетов на автобус. Его пример здесь http://bus.dom1.kh.ua/

Доработка модуля бронирования

1. Для каждого города добавить возможность добавления адреса посадки/высадки. Причем в одном городе может быть несколько

таких адресов (вокзалов) – возможно их делать просто отдельными пунктами –

городами?

2. Несколько цен билетов: взрослый, детский без места, детский, льготник.

3. Для каждого рейса – дополнительное поле –перевозчик.

4. Возможность купить багажное место без билета(если человек забыл про багаж и уже купил билет на автобус). Вывод отдельно багажной ведомости на каждый рейс.

5. Для Белоруси добавить доп. поле в заказе билета– дата рождения (можно переделать существующее поле Adress).

6. В результатах поиска автобусов – сортировка по цене, времени и рейтингу перевозчика.

7. Возможность задать ограничение количества продажи билетов по каждому промежуточному участку рейса. И сигнализировать, когда достигнут предел, в очередь квот – на странице списка пассажиров каждого рейса. Сформировать очередь ограничений по убыванию (список, сколько осталось мест по ограничению).

Например, рейс Харьков-Днепр-Мелитополь-Херсон-Николаев-Одесса. Нужно

ограничить количество билетов Днепр-Херсон до 3 мест, Херсон-Николаев – до 4

мест, Херсон-Одесса – до 5 мест.

8. Список пассажиров – в формате xls.

9. Типы пользователей (отдельные вкладки-страницы в модуле):

9.1. Админ - видит все.

9.2. Диспетчер – видит только списки пассажиров.

9.3. Агент – видит только свои заказы. Ограничение общей суммы продажи билетов (депозит). Видит колонку подсчета своей комиссии. Для

каждого агента своя комиссия.

9.4. Перевозчик – видит свои рейсы и заказы. Видит колонку своей суммы с учетом % системы. Для каждого перевозчика свой %.

9.5. Клиент – свои заказы и билеты с возможностью скачать.

Бюджет небольшой, без посредников.

Интересует цена и сроки ПО КАЖДОМУ ИЗ ПУНКТОВ В ОТДЕЛЬНОСТИ И ОБЩАЯ СУММА!

Пожалуйста, внимательно читайте задание, берегите свое и мое время)