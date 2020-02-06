Доработать вордпресс плагин

Нужно скриптом заполнить артикулы вариаций товаров на сайте на Wocoomerce. Около 200 товаров, у каждого товара несколько размеров. И нужно каждому размеру дописать артикул, типа 1000-M, 1000-L, 1000-S и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна доработка плагина бронирования и покупки билетов на автобус. Его пример здесь http://bus.dom1.kh.ua/
Доработка модуля бронирования
1. Для каждого города добавить возможность добавления адреса посадки/высадки. Причем в одном городе может быть несколько
таких адресов (вокзалов) – возможно их делать просто отдельными пунктами –
городами?
2. Несколько цен билетов: взрослый, детский без места, детский, льготник.
3. Для каждого рейса – дополнительное поле –перевозчик.
4. Возможность купить багажное место без билета(если человек забыл про багаж и уже купил билет на автобус). Вывод отдельно багажной ведомости на каждый рейс.
5. Для Белоруси добавить доп. поле в заказе билета– дата рождения (можно переделать существующее поле Adress).
6. В результатах поиска автобусов – сортировка по цене, времени и рейтингу перевозчика.
7. Возможность задать ограничение количества продажи билетов по каждому промежуточному участку рейса. И сигнализировать, когда достигнут предел, в очередь квот – на странице списка пассажиров каждого рейса. Сформировать очередь ограничений по убыванию (список, сколько осталось мест по ограничению).
Например, рейс Харьков-Днепр-Мелитополь-Херсон-Николаев-Одесса. Нужно
ограничить количество билетов Днепр-Херсон до 3 мест, Херсон-Николаев – до 4
мест, Херсон-Одесса – до 5 мест.
8. Список пассажиров – в формате xls.
9. Типы пользователей (отдельные вкладки-страницы в модуле):
9.1. Админ - видит все.
9.2. Диспетчер – видит только списки пассажиров.
9.3. Агент – видит только свои заказы. Ограничение общей суммы продажи билетов (депозит). Видит колонку подсчета своей комиссии. Для
каждого агента своя комиссия.
9.4. Перевозчик – видит свои рейсы и заказы. Видит колонку своей суммы с учетом % системы. Для каждого перевозчика свой %.
9.5. Клиент – свои заказы и билеты с возможностью скачать.
Бюджет небольшой, без посредников.
Интересует цена и сроки ПО КАЖДОМУ ИЗ ПУНКТОВ В ОТДЕЛЬНОСТИ И ОБЩАЯ СУММА!
Пожалуйста, внимательно читайте задание, берегите свое и мое время)
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