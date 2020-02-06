Доработать вордпресс плагин

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужна доработка плагина бронирования и покупки билетов на автобус. Его пример здесь http://bus.dom1.kh.ua/

Доработка модуля бронирования

1.      Для каждого города добавить возможность добавления адреса посадки/высадки. Причем в одном городе может быть несколько

таких адресов (вокзалов) – возможно их делать просто отдельными пунктами –

городами?

2.      Несколько цен билетов: взрослый, детский без места, детский, льготник.

3.      Для каждого рейса – дополнительное поле –перевозчик.

4.      Возможность купить багажное место без билета(если человек забыл про багаж и уже купил билет на автобус). Вывод отдельно багажной ведомости на каждый рейс.

5.      Для Белоруси добавить доп. поле в заказе билета– дата рождения (можно переделать существующее поле Adress).

6.      В результатах поиска автобусов – сортировка по цене, времени и рейтингу перевозчика.

7.      Возможность задать ограничение количества продажи билетов по каждому промежуточному участку рейса. И сигнализировать, когда достигнут предел, в очередь квот – на странице списка пассажиров каждого рейса.  Сформировать очередь ограничений по убыванию (список, сколько осталось мест по ограничению).

Например, рейс Харьков-Днепр-Мелитополь-Херсон-Николаев-Одесса. Нужно

ограничить количество билетов Днепр-Херсон до 3 мест, Херсон-Николаев – до 4

мест, Херсон-Одесса – до 5 мест.

8.      Список пассажиров – в формате xls.

9.      Типы пользователей (отдельные вкладки-страницы в модуле):

9.1.   Админ - видит все.

9.2.   Диспетчер – видит только списки пассажиров.

9.3.   Агент – видит только свои заказы. Ограничение общей суммы продажи билетов (депозит). Видит колонку подсчета своей комиссии. Для

каждого агента своя комиссия.

9.4.   Перевозчик – видит свои рейсы и заказы. Видит колонку своей суммы с учетом % системы. Для каждого перевозчика свой %.

9.5.   Клиент – свои заказы и билеты с возможностью скачать.

Бюджет небольшой, без посредников.

Интересует цена и сроки ПО КАЖДОМУ ИЗ ПУНКТОВ В ОТДЕЛЬНОСТИ И ОБЩАЯ СУММА!

Пожалуйста, внимательно читайте задание, берегите свое и мое время)

4 года назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Заполнить артикулы у вариаций товаров

    Нужно скриптом заполнить артикулы вариаций товаров на сайте на Wocoomerce. Около 200 товаров, у каждого товара несколько размеров. И нужно каждому размеру дописать артикул, типа 1000-M, 1000-L, 1000-S и т.д.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка и натяжка

    Нужно сверстать сайт из 4х страниц и сделать натяжку на вордпресс [url=https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0]https://www.dropbox.com/s/ic89sb1qrhto7gj/lh.zip?dl=0[/url]

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка перечня задач по проекту ( PHP + MVC)

    Есть проект обменного сервиса. Написан на PHP, используется MVC. Требуется доработать ряд задач. ТЗ после диалога. Готовы рассмотреть вариант ежемесечного саппорта сервиса в дальнейшем. Оставляйте пожалуйста заявки с Вашим портфолио и контакты для связи.

    PHP
    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт

    Основные задачи, это разработать функционал по платной подписке + настроить радиоэфир.   Цена за работу от 10-15к рублей, вот более подробное описание.  1. Настроить звуковые дорожки на радио. Мы уже купили сервис по потоковому аудио. Ссылка на сайт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер торгов с крипто-бирж через Websockets (API)

    Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: Kucoin, Binance, Bittrex, Okex  [b]Подробное описание:[/b] В нашей бд mysql есть список валютных пар (со всех бирж). По каждой валютной паре из этого списка нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен эксперт по вордпресс - реализовать форму заказа

    подробное описание задачи в видео по ссылке - [url=https://youtu.be/WY4Ox_-Taao]https://youtu.be/WY4Ox_-Taao[/url]ссылки на сайты в видео - [url=https://bit.ly/31vQU3C]https://bit.ly/31vQU3C[/url][url=https://bit.ly/2Us8XGj]https://bit.ly/2Us8XGj[/url]в отклике напишите слово - формажду примерные цены и сроки

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключить 2 API

    1) Есть сайт на woocomerce и там есть способ доставки по Justin. Нужно туда в поля город и отделение подтянуть данные через их API [url=http://openapi.justin.ua/#branches]http://openapi.justin.ua/#branches[/url]  Т.е. чтоб был выпадающий список доступных городов и после выбора города список ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать движок сайта по заданным примерам.

    Здравствуйте! Необходимо реализовать движок такого же сайта как в примерах: В первую очередь интересует сайт- vkfaces.com Похожие. vklook.ru sociumin.com С таким же функционалом как в приведенных выше сайтах. Пишите свои предложения. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад