Обновить Opencart версии 1.5.6 до актуальной 3.0.3.2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обновить Opencart версии 1.5.6 до актуальной 3.0.3.2. Цена работы.

OpenCart
4 года назад
grom0888
Громов 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад