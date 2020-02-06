Добавить на страницу возможность загружать видео через админку

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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На сайте (Laravel, админка на Voyager), на странице необходимо добавить возможность загружать видео через административную панель с компьютера (сейчас ролик грузится с ютуба)

на главной такая возможность уже реализована

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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