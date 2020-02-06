Интегрировать сайт с бухгалтерским и CRM сайтами

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки250 просмотров
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На хостинге project.michael.ineedwebsite.com.au создать сайт на django с возможностью залогиниться как юзер. Доступы предоставлю.

После нужно сделать интеграцию с insightly.com. После логина на сайт должно появиться окно со списком тасков (Tasks)из CRM insightly.com. Доступы предоставлю.

API: https://api.na1.insightly.com/v3.1/Tasks

Link to API’s : https://api.insightly.com/v3.1/Help?_ga=2.147405298.495932137.1581004577-1685999173.1578306733#!/Tasks/GetEntities

Интеграция с Xero.com. После того как залогинились появляется окно со списком неоплаченных инвойсов из Xero.com.

API: https://api.xero.com/api.xro/2.0/Invoices

Link to API’s: https://developer.xero.com/documentation/api/invoi...

4 года назад
mike1i
Михаил 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад