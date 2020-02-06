Требуется Web разработчик для работы над проектом

Нужно переделать функцию кнопки "Купить в 1 клик" в опенкарте Пример, где это уже реализовано покажу. Почему то не правильно считает кнопка купить в 1 клик? нужно это исправить (какой то конфликт скорее всего с другим модулем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности
Реализация макетов UX/UI, вёрстка;
Создание сайтов на WordPress/Laravel;
Понимание процесса выгрузки сайта в сеть (и прочие основы администрирования);
Умение работать с базами данных (для простых нужд).
Работа непосредственно связана с UX, UI дизайном, наличие знаний и опыта в этих сферах приветствуется.
Форма работы
Заказ;
Удалённая;
Частичная/полная занятость;
График работы по согласованию “задача-дедлайн”.
Спектр реализуемых проектов будет способствовать Вашему профессиональному развитию.
Технические требования
Знание HTML5, CSS, JavaScript;
Понимание C#, Linq, .NET Framework, WCF, Winforms или WPF, SQL, Git, OOP & Design patterns.
Опыт в разработке веб-сайтов.
Нам интересно сотрудничество как с опытными специалистами, так и с молодыми, которые хотят повысить свой квалификационный уровень. Главное - желание работать и развиваться с командой. Если вы только учитесь искусству веб-дизайна, но уже что-то умеете, нам также будет интересно поговорить с вами.
Дополнительные навыки сгруппируйте по направлениям и укажите в резюме.
Для проектов такого формата Вы должны уметь работать с многослойным и подвижным фоном и анимациями разного рода:
1. https://dpotferstudio.com/ ;
2. https://www.rezo-zero.com/ ;
Организация рабочего процесса
Планирование и контроль работы происходит через платформу Bitrix 24;
Основная рабочая коммуникация происходит в форме аудио- и видеоконференций в Skype;
Документация (планы и отчёты) оформляются в сведённые таблицы Google.
Чего стоит ожидать
Инновационные (а следовательно - часто сложные) проекты;
Коллектив, пропагандирующий уважение и профессионализм;
Чёткая организация рабочего процесса;
Профессиональный рост как часть прямых обязанностей;
Внимание к деталям (в том числе и в простых проектах).
Обязательное условие для студентов (и молодых специалистов) - испытательный срок длиной в один производственный цикл (с последующей оплатой положительного результата труда).
Как с нами связаться
1. Тезисно сформулируйте основные причины Вашего интереса в вакансии;
2. Прикрепите к сообщению резюме или портфолио;
3. Отправьте сформированную заявку в Skype (live:269a899eca48b6bc);
4. Ответ поступит в тот же чат, на основе заявки с Вами будет проведено собеседование.
Будем рады принять Вас в коллективе и делать крутые вещи вместе!
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