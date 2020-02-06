Требуется Web разработчик для работы над проектом

Обязанности

Реализация макетов UX/UI, вёрстка;

Создание сайтов на WordPress/Laravel;

Понимание процесса выгрузки сайта в сеть (и прочие основы администрирования);

Умение работать с базами данных (для простых нужд).

Работа непосредственно связана с UX, UI дизайном, наличие знаний и опыта в этих сферах приветствуется.

Форма работы

Заказ;

Удалённая;

Частичная/полная занятость;

График работы по согласованию “задача-дедлайн”.

Спектр реализуемых проектов будет способствовать Вашему профессиональному развитию.

Технические требования

Знание HTML5, CSS, JavaScript;

Понимание C#, Linq, .NET Framework, WCF, Winforms или WPF, SQL, Git, OOP & Design patterns.

Опыт в разработке веб-сайтов.

Нам интересно сотрудничество как с опытными специалистами, так и с молодыми, которые хотят повысить свой квалификационный уровень. Главное - желание работать и развиваться с командой. Если вы только учитесь искусству веб-дизайна, но уже что-то умеете, нам также будет интересно поговорить с вами.

Дополнительные навыки сгруппируйте по направлениям и укажите в резюме.

Для проектов такого формата Вы должны уметь работать с многослойным и подвижным фоном и анимациями разного рода:

1. https://dpotferstudio.com/ ;

2. https://www.rezo-zero.com/ ;

3. https://zhenyary.com/ ;

4. https://rogue.studio/ .

Организация рабочего процесса

Планирование и контроль работы происходит через платформу Bitrix 24;

Основная рабочая коммуникация происходит в форме аудио- и видеоконференций в Skype;

Документация (планы и отчёты) оформляются в сведённые таблицы Google.

Чего стоит ожидать

Инновационные (а следовательно - часто сложные) проекты;

Коллектив, пропагандирующий уважение и профессионализм;

Чёткая организация рабочего процесса;

Профессиональный рост как часть прямых обязанностей;

Внимание к деталям (в том числе и в простых проектах).

Обязательное условие для студентов (и молодых специалистов) - испытательный срок длиной в один производственный цикл (с последующей оплатой положительного результата труда).

Как с нами связаться

1. Тезисно сформулируйте основные причины Вашего интереса в вакансии;

2. Прикрепите к сообщению резюме или портфолио;

3. Отправьте сформированную заявку в Skype (live:269a899eca48b6bc);

4. Ответ поступит в тот же чат, на основе заявки с Вами будет проведено собеседование.

Будем рады принять Вас в коллективе и делать крутые вещи вместе!