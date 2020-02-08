Правка php шаблонизатора

Веб-программированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
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Здравствуйте, коллеги!

После переезда на версию php 7.0.32 с версии 5.4 перестал корректно работать шаблонизатор http://cretz.github.io/dust-php/

По ссылке архив с шаблонизатором и примером вызова https://cloud.mail.ru/public/4tLk/4a9zQ3Vd8

Нужно исправить шаблонизатор или предложить достойную альтернативу, которая будет выполнять функционал в соответствии с примером.

От вас сроки и стоимость.

PHP
4 года назад
sergunyaru
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lo_site
Виктор 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
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